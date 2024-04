Niente ritiro, Calzona e staff dissuadono ADL. Anche un altro ostacolo a frenare il presidente

Il Napoli non andrà in ritiro punitivo dopo il ko di ieri ad Empoli.

Il Napoli non andrà in ritiro punitivo dopo il ko di ieri ad Empoli. La decisione presa a caldo dal presidente Aurelio De Laurentiis non è stata recepita al meglio dallo staff tecnico azzurro, scrive la giornalista Monica Scozzava nell'edizione online del Corriere della Sera.

"De Laurentiis insiste: 'Si va in ritiro'. Il confronto con lo staff tecnico è in corso, i suoi collaboratori cercano di evitare una punizione che con molta probabilità non sarebbe risolutiva, anzi. Era già successo a gennaio e si era rivelato un rimedio peggiore del male. Senza dimenticare quanto accaduto con Ancelotti (nel 2019) con l’ammutinamento. Calzona in primis sta tentando di dissuaderlo, c’è anche un altro ostacolo: con il ponte del 25 aprile non ci sono alberghi disponibili ad ospitare squadra e staff".