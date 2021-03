"No grazie": la sua risposta era prevedibile

De Laurentiis ha cercato Rafa Benitez, lo ha contattato dopo il ko di Verona, ha provato a convincerlo, sperava di ottenere il sì per un ritorno in panchina o, comunque, confidava in un'apertura generale, magari nel ruolo di dirigente. Invece lo spagnolo ha declinato l'invito e, a quanto pare, ha scelto di restare fermo, per il momento, aspettando proposte dall'Inghilterra.

In realtà non era difficile prevederlo. Al di là dei motivi tecnici che lo spinsero ad andare via, Benitez nel 2015 ricordò quanto fosse importante avvicinarsi a casa. Certo, poi arrivò la chiamata del Real, impossibile da rifiutare, ma Benitez ha sempre sottolineato la sua esigenza di pensare anche alla famiglia. Per questo la sua intenzione sarebbe quella di tornare in Premier League ed è in attesa del progetto giusto. Il Napoli ci ha provato e ora si rivolgerà altrove per il nuovo allenatore.