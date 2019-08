Non basta un buon avvio di ripresa, al 61' arriva il tris: CR7 batte Meret

Nonostante un buon avvio di ripresa, il Napoli non è riuscito a riaprire la gara ed anzi finsice per incassare il tris al 61'. Matuidi appoggia a Douglas Costa sulla fascia sinistra. Cross basso verso Ronaldo, che sguscia via a Mario Rui: tiro a giro del portoghese, Meret non ci arriva ed è 3-0!