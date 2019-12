"Non c'è nessuno in mediana": il retroscena sui tattici del Bologna al cambio Elmas-Mertens

“Ma non c’è nessuno a centrocampo”. Questo il retroscena svelato da Giovanni Scotto, firma de Il Roma, ai microfoni di Radio Marte: “Ero seduto in tribuna stampa accanto ad alcuni tecnici di Mihajlovic, quando c’è stato il cambio Elmas-Mertens sono rimasti sorpresi ed hanno esclamato per ben due volte ‘Non c’è nessuno’ in riferimento al buco creatosi in mediana”.