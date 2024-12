Non c'è pace per il City di Guardiola: altro ko con l'Aston Villa e scivola al 6° posto in Premier

vedi letture

Non trova tregua il momento di crisi del Manchester City. Oggi per Pep Guardiola è arrivata la decima sconfitta nelle ultime dodici gare (solo una vittoria nel periodo): a metterlo ko è l'Aston Villa di Unai Emery che vince 2-1 e relega i Citizens al sesto posto in Premier League. Ormai la vetta della classifica è lontana 9 punti con il Liverpool primo, che ha anche due partite in meno, ma ciò che sembra ancor più distante è la fine di questa striscia negativa senza precedenti per il City ma soprattutto per il leggendario Guardiola.

Sono oltre un milione i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione sul calcio Napoli minuto per minuto 24 ore al giorno. Le nostre app sono sempre più veloci e complete con l'inserimento anche dei live della gare (testuali e fotografici), classifiche, calendari e con la possibilità di notifiche push ai gol, il tutto sempre rigorosamente gratis. L'ultima novità? Le notifiche push alle ultim'ora, quelle imperdibili. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di scaricarle, sotto i link agli store di riferimento: potete leggere i feedback e poi decidere se installarla.

HAI UN IPHONE o IPAD? SCARICALA DA QUI

HAI UN CELLULARE ANDROID? SCARICALA DA QUI

HAI UN CELLULARE WINDOWS? SCARICALA DA QUI