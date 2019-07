Non ci libereremo di Banti e Mazzoleni: carriera finita oggi, ma saranno tra gli 'esperti VAR' nella centrale unica

Gianluca Banti e Paolo Silvio Mazzoleni lasciano il campo per limiti d'età, sostituiti dai promossi dalla B Antonio Giua della sezione di Olbia e Marco Piccinini di Forlì. Banti e Mazzolni però - scrive la Gazzetta dello Sport - Saranno i primi due specialisti della nascente squadra Var. "Nel prossimo Consiglio federale istituiremo la figura dell'arbitro specializzato Var - racconta Nicchi -: all'inizio saranno quattro persone (i dismessi per età di A e B, oltre a Banti e Mazzoleni, Di Paolo e Nasca), con il tempo arriveremo a dieci. Ricopriranno questo ruolo per un massimo di quattro anni: abbiamo bisogno di ampliare questo segmento. E siamo pronti a realizzare la centrale unica a Coverciano, che servirà anche ad addestrare questo tipo di figure. Stiamo aspettando che ci diano tutte le autorizzazioni. Noi non vediamo l'ora di aprirla, e magari un giorno inviteremo due presidenti a vedere una partita con noi".