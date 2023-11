Non è cambiato nulla: ADL a Castel Volturno e Empoli ultima spiaggia

Poco più di un mese dopo l'ultimo ko con la Fiorentina, non è cambiato molto

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Poco più di un mese dopo l'ultimo ko con la Fiorentina, non è cambiato molto. Nonostante le tre vittorie con Verona, Union all'andata e Salernitana, i pareggi col Milan e con l'Union Berlino di mercoledì sembrano aver riportato la situazione esattamente a quella della sosta precedente. La posizione di Rudi Garcia è di nuovo fragilissima, al punto che la sfida con l'Empoli prima della sosta per le nazionali - eventualmente l'ultima possibilità per il club di cambiare allenatore - diventa una sorta di ultima spiaggia.

Riunioni e ADL a Castel Volturno

La notte con l'Union Berlino doveva consolidare la fiducia e la crescita della squadra dopo la vittoria di Salerno e blindare l'accesso agli ottavi. Il Napoli in realtà si ritrova a fare i conti con un grottesco gol subito in ripartenza su calcio d'angolo, poca brillantezza probabilmente a causa anche delle pochissime rotazioni ed un girone ancora da chiudere. Anche per questo De Laurentiis ha chiesto spiegazioni subito dopo la partita e Garcia ieri ne ha parlato con la squadra a Castel Volturno dove era presente anche il presidente.

Il Maradona da riconquistare

Con l'Union Berlino, che era reduce da 12 ko di fila, il Napoli ha fallito l'ennesimo tentativo di riuscire a trovare una vittoria casalinga. Se fuori il rendimento resta d'altissimo livello, in casa la squadra di Garcia sembra irriconoscibile: non vince addirittura dal 4-1 con l’Udinese del 27 settembre e lo score è decisamente negativo per le ambizioni dei partenopei: solo due vittorie, due pareggi con Milan e Union e ben 3 ko appena il livello s'è alzato contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina.