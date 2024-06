"Non posso supplicarlo di giocare per la Nigeria": così è scoppiata la rabbia di Osimhen contro il CT

TuttoNapoli.net

“Non posso supplicare Osimhen di giocare con la Nigeria”. Sarebbe stata questa la frase pronunciata da Finidi George, commissario tecnico della Nigeria, che ha scatenato la rabbia incontrollata di Victor Osimhen, esplosa oggi in una diretta su Instagram che è diventata immediatamente virale sui social.

A riportarlo è il portale nigeriano Score Nigeria, secondo cui il CT delle Super Aquile avrebbe utilizzato l'attaccante del Napoli come esempio negativo. E non è finita qui, il selezionatore avrebbe puntato il dito contro Osimhen anche per il suo atteggiamento, per la scarsa disciplina, stando a quanto si legge.