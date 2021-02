Non solo Hateboer, un altro giocatore può saltare il Napoli: l'annuncio di Gasperini

Non solo Hateboer: l'Atalanta rischia di perdere un altro calciatore per la partita contro il Napoli. Si tratta di Maehle. L'esterno non è al top, la conferma è arrivata da Gasperini, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Stiamo tutti bene, l'unico problema è Maehle. Ha preso una contusione sulla gamba, non so se riusciremo a recuperarlo per domani. Hateboer non ci sarà, il resto ci siamo tutti".