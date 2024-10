Non solo il Napoli, come sono partite le capoliste dei Top5 campionati? Il Barça fa 8 su 9

Come hanno iniziato la stagione le capoliste dei campionati Top 5?

Come hanno iniziato la stagione le capoliste dei campionati Top 5? In Europa non mancano le sorprese vedendo chi guida i principali campionati europei. In Inghilterra chi si aspettava un duello tra le sole Arsenal e City sarà certamente sorprendo nel vedere il primo posto del Liverpool di Slot, coi Reds bravissimi ad ammortizzare l'addio di Klopp. In Liga Barcellona quasi perfetto, con 24 punti conquistati su 27 a disposizione, mentre in Francia il Monaco riesce per il momento non solo a tenere il passo del PSG, ma addirittura a metterselo dietro in classifica.

In Serie A l'assenza di impegni europei ha certamente aiutato il Napoli di Antonio Conte, che dopo lo stop al debutto contro il Verona di fatto ma non ha mai sbagliato. 16 punti in 7 gare per gli azzurri, mentre in Germania il Bayern Monaco ne ha fatti due in meno, ma giocando anche 'solo' sei partite (a pari merito con il Lipsia). Questi i risultati arrivati fino ad ora dalle cinque prime in classifica:

LIVERPOOL: 18 PUNTI IN 7 GIORNATE DI PREMIER

Sabato 17 agosto 2024

Ipswich Town-Liverpool 0-2

Domenica 25 agosto 2024

Liverpool-Brentford 2-0

Domenica 1 settembre 2024

Man. United-Liverpool 0-3

Sabato 14 settembre 2024

Liverpool-Nottingham Forest 0-1

Sabato 21 settembre 2024

Liverpool-Bournemouth 3-0

Sabato 28 settembre 2024

Wolves-Liverpool 1-2

Sabato 5 ottobre 2024

Crystal Palace-Liverpool 0-1

BARCELLONA: 24 PUNTI IN 9 PARTITE DI LIGA

Sabato 17 agosto 2024

Valencia-Barcellona 1-2

Sabato 24 agosto 2024

Barcellona-Athletic Bilbao 2-1

Martedì 27 agosto 2024

Rayo Vallecano-Barcellona 1-2

Sabato 31 agosto 2024

Barcellona-Real Valladolid 7-0

Domenica 15 settembre 2024

Girona-Barcellona 1-4

Domenica 22 settembre 2024

Villarreal-Barcellona 1-5

Mercoledì 25 settembre 2024

Barcellona-Getafe 1-0

Sabato 28 settembre 2024

Osasuna-Barcellona 4-2

Domenica 6 ottobre 2024

Alaves-Barcellona 0-3

MONACO: 19 PUNTI IN 7 GIORNATE DI LIGUE 1

Sabato 17 agosto 2024

Monaco-St. Etienne 1-0

Sabato 24 agosto 2024

Ol. Lione-Monaco 0-2

Domenica 1 settembre 2024

Monaco-Lens 1-1

Sabato 14 settembre 2024

Auxerre-Monaco 0-3

Domenica 22 settembre 2024

Monaco-Le Havre 3-1

Sabato 28 settembre 2024

Monaco-Montpellier 2-1

Sabato 5 ottobre 2024

Rennes-Monaco 1-2

Venerdì 18 ottobre 2024

Monaco-Nizza 1-1

BAYERN MONACO: 14 PUNTI IN 6 GIORNATE DI BUNDESLIGA

Domenica 25 agosto 2024

Wolfsburg - Bayern Monaco 2-3

Domenica 1 settembre 2024

Bayern Monaco-Friburgo 2-0

Sabato 14 settembre 2024

Holstein Kiel-Bayern Monaco 1-6

Martedì 17 settembre 2024

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

Sabato 21 settembre 2024

Werder Brema-Bayern Monaco 0-5

Sabato 28 settembre 2024

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1-1

Mercoledì 2 ottobre 2024

Aston Villa-Bayern Monaco 1-0

Domenica 6 ottobre 2024

E. Francoforte-Bayern Monaco 3-3

NAPOLI: 16 PUNTI IN 7 GIORNATE DI SERIE A

Domenica 18 agosto 2024

Verona-Napoli 3-0

Domenica 25 agosto 2024

Napoli-Bologna 3-0

Sabato 31 agosto 2024

Napoli-Parma 2-1

Domenica 15 settembre 2024

Cagliari-Napoli 0-4

Sabato 21 settembre 2024

Juventus-Napoli 0-0

Giovedì 26 settembre 2024

Napoli-Palermo 5-0

Domenica 29 settembre 2024

Napoli-Monza 2-0

Venerdì 4 ottobre 2024

Napoli-Como 3-1