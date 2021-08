Non solo Insigne: ci sono tre urgenze sul mercato del Napoli

Il rinnovo di Lorenzo Insigne catalizza tutta l'attenzione, ma a diciotto giorni dalla chiusura del mercato il Napoli fa i conti con almeno tre urgenze. Oltre al centrocampista centrale ed il terzino sinistro, il club deve intervenire anche per un difensore per portare a quattro il pacchetto dei centrali difensivi dopo l'addio di Luperto - ormai diretto ad Empoli -, che numericamente ha sostituito Maksimovic per quasi tutta l'estate. Koulibaly, Manolas e Rrahmani i soli centrali a disposizione di Luciano Spalletti che però a gennaio perderà il senegalese per la Coppa d'Africa e dovrà gestire gli abituali problemi fisici di Manolas.

L'ex Roma è mancato anche nell'allenamento di ieri, a scopo precauzionale dopo un leggero affaticamento muscolare, e per completare la partitella in famiglia il tecnico s'è inventato al centro della difesa il giovane Zanoli, terzino destro 2000 aggregato al ritiro, ed Idasiak, giovane portiere polacco della Primavera. Certo, all'occorrenza può adattarsi Di Lorenzo, lasciando però la fascia destra al solo Malcuit, ma in ogni caso una stagione con tre competizione è difficile da affrontare con soli tre centrali. E proprio ieri s'è proposto Maksimovic, in attesa di una chiamata visto che il suo desiderio è di restare a Napoli, dando disponibilità anche per rivedere le proprie richieste economiche: una soluzione low cost magari per concentrare il tesoretto delle cessioni su un centrocampista ed un terzino sinistro, le altre necessità dell'estate.