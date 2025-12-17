Non solo Leao: Allegri recupera anche Fofana per il Napoli

Ultimissime da casa Milan, con i rossoneri che recuperano pedine importanti in vista della sfdia al Napoli. Oltre a Rafael Leao, Massimiliano Allegri ha recuperato anche Youssou Fofana, rimasto fuori per una decina di giorni per un problema muscolare.

Il centrocampista francese dovrebbe però partire dalla panchina domani contro il Napoli nella prima semifinale di Supercoppa Italiana, lasciando il psto in campo dal primo minuto da mezzala destra a Ruben Loftus-Cheek. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport. 