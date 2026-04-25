Non solo Rocchi: anche supervisione VAR Gervasoni indagato per presunta frode sportiva
Il supervisore VAR Andrea Gervasoni è indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva “in concorso con altre persone”. L’accusa emerge dall’avviso di garanzia notificato ieri sera, nel quale viene descritto il suo presunto ruolo durante la partita Salernitana-Modena. Secondo quanto riportato dall’AGI, Gervasoni avrebbe inciso sulle dinamiche della revisione arbitrale legata a un episodio chiave del match.
Il presunto intervento durante Salernitana-Modena
Nell’avviso si legge che “durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l’addetto Var Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all’‘on field review ai fini della decisione iniziale sull’episodio di gioco”. I fatti contestati risalgono all’8 marzo 2025 e sono al centro dell’inchiesta in corso, che sta cercando di chiarire eventuali pressioni o interferenze nella gestione della revisione VAR.
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