Non solo Serie A ed EL, Dazn pigliatutto: trattativa per acquisire i diritti Premier League

Non solo la Serie A, LaLiga, la Serie B e l'Europa League. Dazn non si accontenta e, come riportato dal Financial Times, sarebbe pronto ad acquisire anche i diritti della Premier League. La piattaforma streaming sarebbe in fase avanzata nella trattativa con BT Sport, ma l'affare è complicato a causa di un accordo di licenza incrociata tra BT Sport e Sky. Servirebbe, dunque, il via libera di Sky. Le due società starebbero discutendo di un possibile cambio di proprietà per facilitare l'operazione.