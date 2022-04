Non solo Zanoli: un altro azzurro ha saltato l'allenamento (e non è stato neanche convocato)

Anche Faouzi Ghoulam non ha partecipato alla seduta del sabato a causa di un sovraccarico muscolare, come comunicato dal club

Tra le assenze a sorpresa nell'allenamento di ieri, in quel di Castel Volturno, non c'era soltanto Alessandro Zanoli. Anche Faouzi Ghoulam non ha partecipato alla seduta del sabato a causa di un sovraccarico muscolare, come comunicato dal club nel consueto report. A differenza del terzino destro, il laterale mancino non è neanche partito con la squadra: Luciano Spalletti l'ha escluso dai convocatil.