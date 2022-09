Nonostante il girone già vinto, la Georgia non risparmia Kvara: titolare contro Gibilterra

Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, non risparmia il napoletano Kvaratskhelia nonostante la promozione in Lega B.

Di seguito le formazioni di Gibilterra-Georgia, match valevole per la Lega C di Nations League. Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, non risparmia il napoletano Kvaratskhelia nonostante la promozione in Lega B già avvenuta con un turno di anticipo.

GIBILTERRA (4-3-3): Banda; Wiseman, Lopes, Chipolina, Olivera; Torrilla, Annesley, Britto; L. Casciaro, Walker, Ronan

CT: Julio Ribas

GEORGIA (3-4-2-1): Loria; Kakabadze, Kashia, Kocholava; Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kvekveskiri, Azarov; Lobjanidze, Kvaratskhelia; Zivzivadze

CT: Willy Sagnol