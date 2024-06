Norvegia-Montenegro, le formazioni ufficiali: Ostigard sfida Rrahmani

Alle ore 19 nel programma delle amichevoli tra nazionali europee va in scena anche la sfida tra la Norvegia e il Montenegro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 19 nel programma delle amichevoli tra nazionali europee va in scena anche la sfida tra la Norvegia e il Montenegro. In campo nei nordici, oltre a bomber Haaland, anche gli "italiani" Ostigard e Thorsvedt, mentre nel Kosovo in campo l'altro azzurro Rrahmani e Vojvoda del Torino dal 1'. Di seguito le formazioni ufficiali.

NORVEGIA (4-2-3-1): Nyland; Ajer, Hanche-Olsen, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berge; Odegaard, Larsen, Bobb; Haaland.

A disposizione: Dyngeland, Selvik, Berg, Botheim, Donnum, Nusa, Pedersen, Ryerson, Thorsby, Vetlesen.

Allenatore: Solbakken.

KOSOVO (4-3-3): Bekaj; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada; Idrizi, Emerllahu, Berisha V.; Zhegrova, Muriqi, Rashani.

A disposizione: Abdullahu, Avdyli, Muric, Berisha, Dellova, Hadergjonaj, Hazrollaj, Hyseni, Krasniqi E., Krasniqi I., Rrahmani A., Smakaj, Zeqiri.

Allenatore: Foda.