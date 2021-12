Nota dell'Inter: "Grazie allo staff medico del Napoli per il tempestivo intervento dopo l'infortunio di Pelamatti"

Pelamatti, calciatore della Primavera dell'Inter, si è infortunato a Cercola in occasione della sfida col Napoli. La società nerazzurra ha appena ringraziato il Napoli sul proprio sito con questa nota: "FC Internazionale Milano desidera ringraziare tutto lo staff sanitario della SSC Napoli e in particolare il Dottor Angelo Gioffredi e il Responsabile Sanitario Dottor Raffaele Canonico per la grande collaborazione e il tempestivo intervento in occasione dell’infortunio occorso ad Andrea Pelamatti, calciatore nerazzurro classe 2004, durante la sfida valevole per l’11 giornata del campionato Primavera 1 TIMVision presso lo stadio Comunale di Cercola".