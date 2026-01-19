Nove assenze e difesa inedita: così Conte cambia ancora il Napoli
Il Napoli si prepara in vista del match di Champions League contro il Copenhagen. Buone notizie da Romelu Lukaku, rientrato e allenatosi negli ultimi due giorni: non è al top, ma è a disposizione. Restano fuori Neres e Politano. Le ultime di formazione arrivano da Sky Sport.
Modulo confermato: 3-4-3. In difesa, senza Rrahmani, spazio a Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Assenti in totale sette, più Mazzocchi e Marianucci (fuori lista). L’ultima gara sarà al Maradona contro il Chelsea: prima, serve fare risultato in Danimarca. Davanti spazio a Hojlund, con alle spalle Elmas e uno tra Vergara e Spinazzola.
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
