Il Roma: "Scatto Champions"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro il Torino che permette agli azzurri di allungare momentaneamente a +8 sul quinto posto: "Scatto Champions. Il Napoli supera il Torino con i gol di Alisson ed Elmas e ritrova Anguissa e De Bruyne. Conte: 'Aspettiamo McTominay'". Di seguito la prima pagina integrale.