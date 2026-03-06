Serie A, classifica: il Napoli (in attesa del derby) mette nel mirino il Milan a +1

Ieri alle 22:46Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli batte 2-1 il Torino nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A e si riavvicina al seconod posto del Milan, distante ora solo un punto. Azzurri a quota 56 punti, con una partita in più e con otto punti di vantaggio sul quinto posto del Como. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Inter 67
Milan 57
Napoli 56
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15