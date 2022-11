Novità al Maradona: i tifosi sceglieranno la nuova canzone per i gol, ecco come fare

"Quale sarà la nostra nuova goal song? La scelta spetta a voi! Scarica l'app di Socios, vota e scopri come vincere premi esclusivi!".

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

E' prevista una novità per le prossime partite del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Ai gol degli azzurri, infatti, risuonerà una canzone nello stadio. Quale? La sceglieranno i tifosi. Come? Lo spiega la SSC Napoli su Twitter: "Quale sarà la nostra nuova goal song? La scelta spetta a voi! Scarica l'app di Socios, vota e scopri come vincere premi esclusivi!".