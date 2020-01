Novità al San Paolo: ingresso degli azzurri accompagnato da effetti luce

Sale l'adrenalina per Napoli-Juventus, posticipo del 21° turno di Serie A. Manca meno di trequarti d'ora al fischio d'inizio della gara. Nel frattempo l'ingresso dei calciatori azzurri sarà accompagnato da dei particolari effetti di luce così come accade allo Juventus Stadium. Cosa mai accaduta nell'impianto di Fuorigrotta se non per celebrare Marek Hamsik quando tornò al San Paolo.