Ufficiale Novità importante per le cronache del Napoli su Crc: ci sarà Carmine Martino

Novità importante per i tifosi del Napoli. Come noto da diversi giorni, Radio CRC è la nuova radio esclusiva del Napoli e trasmettere le radiocronache di tutte la partite degli azzurri in questa stagione. A tal proposito, durante una diretta radiofonica, l'emittente ha annunciato l'ingresso nella squadra anche di Carmine Martino, voce che per anni ha curato le cronache su Radio Kiss Kiss Napoli.

Carmine Martino commenterà quindi le gare del Napoli nel corso della stagione, affiancando Umberto Chiariello che si occuperà del commento tecnico.