Ufficiale Novità per la Coppa Italia: le gare in radiocronaca su Radio Tv Serie A

Novità per la Coppa Italia: le radiocronache integrali delle sfide dei trentaduesimi di finale - in programma da venerdì 9 a lunedì 12 agosto - saranno trasmesse per la prima volta e in esclusiva su 'Radio Tv Serie A con RDS'. Le gare, informa Lega serie A, saranno disponibili quindi on air in modalità Dab e Ip, sul sito e sulla app della Lega, nonché sul sito e sulla app di Rds, con programmazione live dalle 17.30 per il pre partita e, oltre alla radiocronaca, anche approfondimenti sulle gare.