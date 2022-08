Novità storica per la Supercoppa: sarà introdotto il fuorigioco semiautomatico

La finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, che si disputerà domani sera ad Helsinki, sarà una partita "storica"

La finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, che si disputerà domani sera ad Helsinki, sarà una partita "storica": per la prima volta nella storia, infatti, verrà utilizzato ufficialmente il nuovo sistema semiautomatico di rilevamento del fuorigioco (SAOT). Questo sistema è già stato testato in 188 partite in varie competizioni e sarà impiegato anche in Champions League.

Come funziona - Lo strumento consente di risparmiare tempo nella valutazione di un fuorigioco e funziona grazie a una serie di dodici telecamere speciali in grado di tracciare fino a 29 diversi punti del corpo per ciascun giocatore, in modo da determinare rapidamente se sono in posizione regolare o meno. Così facendo, la sala VAR sarà in grado di dare un responso in circa 20-25 secondi. "La UEFA è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare il calcio e supportare il lavoro degli arbitri. Questo sistema innovativo consentirà alle squadre VAR di determinare il fuorigioco in modo rapido e preciso , migliorando così la fluidità del gioco e la correttezza delle decisioni", ha affermato il responsabile arbitrale UEFA, Roberto Rosetti.