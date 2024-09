Numero trasferimenti aumenta, soldi diminuiscono: in Europa spesi meno di 5 miliardi

Il numero di trasferimenti aumenta, ma diminuisce l'importo speso dai club. È questa, a livello mondiale, la fotografia che restituisce l'ultimo report FIFA, relativo alla sessione di mercato estiva appena conclusa.

A livello numerico, cresce infatti il numero di operazioni. Su scala planetaria si passa dai 10.490 trasferimenti del 2023 a 11.000 affari nel 2024. Una proporzione mantenuta anche nel contesto europeo, ove il numero cresce dai 6.767 passaggi di giocatori del 2023 ai 7.051 registrati nel 2024.

In riduzione, per la prima volta nel post pandemia, l'importo di denaro investito dai club per rinforzarsi. Se nel 2023 si registrava una spesa complessiva di 7,43 miliardi di dollari a livello mondiale, nel 2024 questa cifra è scesa a 6,46 miliardi di dollari. La gran parte arriva dalle società europee, anche loro in contrazione sotto questo profilo: i club UEFA, che nell'estate 2023 avevano corrisposto un totale di 6,06 miliardi di dollari per le operazioni in entrata, nel mercato appena concluso hanno invece speso solo 5,48 miliardi di dollari. Oltre al numero e al valore assoluto, diminuisce anche la spesa media per operazione: da 3,8 milioni di dollari nel 2023 si è scesi a 3,13 milioni di dollari nel 2024. In questo caso si torna addirittura a valori inferiori al 2020.