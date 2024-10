Nuova avventura per Balotelli? Dalla Spagna: “Giocherà in un club di terza serie”

L'Intercity Football Club (terza serie spagnola) potrebbe chiudere nelle prossime ore l'acquisto più importante della sua breve storia. Il club di Alicante, secondo le informazioni riportate da Cadena Cope, starebbe infatti trattando l'ingaggio dell'ex attaccante della nazionale italiana, Mario Balotelli.

L'operazione non è ancora chiusa ma nelle ultime ore ci sarebbero stati sviluppi importanti: oggi ci sono stati diversi colloqui telefonici tra il rappresentante del calciatore e il consiglio direttivo dell'Intercity, che offre all'attaccante un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

L'ex giocatore di Inter, Manchester City, Liverpool e Milan è senza squadra dopo aver terminato la sua esperienza all'Adana Demirspor nella Super Lig turca. A 34 anni potrebbe dunque giocare in Spagna per la prima volta nella sua carriera, in una società che richiama due sue vecchie squadre. Balotelli ha segnato 7 gol in 16 partite nella scorsa stagione, rimanendo fuori per tre mesi a causa di un infortunio al ginocchio.

L'Intercity, si legge, non ha più spazio per tesserare giocatori "senior", quindi dovrebbe svincolare uno dei giocatori presenti in rosa. La squadra di Alicante, presieduta da Salvador Martí, ha licenziato la scorsa settimana il proprio allenatore a causa di un inizio di stagione pessimo nel Gruppo II della Primera RFEF: con 6 punti, si trova nei bassifondi della classifica.