Nuova avventura per l’ex Ndombele: dopo l'addio al Tottenham, ripartirà dalla Ligue 1

"Il Tottenham conferma la partenza di Tanguy Ndombele a seguito della risoluzione consensuale del suo contratto, con effetto dal 30 giugno". Lo scorso 12 giugno, gli Spurs avevano ufficializzato l'addio del centrocampista francese, un flop da 60 milioni che ha risolto con un anno d'anticipo, rinunciando a tanti soldi, per rimettersi in gioco e ripartire dopo alcune stagioni difficili.

L'obiettivo di Ndombele era quello di evitare l'ennesimo prestito, dopo averne vissuti 3 consecutivi durante il suo periodo al Tottenham: prima il ritorno a Lione, poi Napoli (con cui ha vinto uno Scudetto da comprimario) e infine al Galatasaray, dove è stato criticato... per il suo peso. Un affronto che il classe 1996 non ha gradito e che gli ha fatto scattare qualcosa: da diversi giorni è a Merano, dove si sta sottoponendo a un'intensa preparazione fisica per tornare al top.

Adesso, Ndombele è più determinato che mai a dimostrare di avere ancora molto da dare al calcio europeo ed è per questo motivo che recentemente ha rifiutato diverse offerte "esotiche". Con ogni probabilità, tornerà in Ligue 1: secondo le informazioni riportate da Footmercato, dovrebbe firmare con il Nizza. Il progetto presentatogli dal direttore sportivo Florian Maurice lo ha "sedotto" ed è convinto di potersi rilanciare completamente agli ordini di Franck Haise, portando la sua esperienza in un gruppo giovane.