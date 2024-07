Ufficiale Nuova avventura per Ndombele: l’ex Napoli torna in Francia

Tanguy Ndombele torna in Francia e riparte dal Nizza.

Tanguy Ndombele torna in Francia e riparte dal Nizza. Dopo essersi liberato dal contratto che lo legava al Tottenham, il 27enne centrocampista è impegnato con il club francese fino al 30 giugno 2026. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Napoli e Galatasaray in prestito, vincendo due campionati.

"Durante i nostri incontri, ho scoperto un ragazzo affascinante e molto motivato", spiega il presidente Jean-Pierre Rivère al sito ufficiale dei rossoneri. "Gli diamo il benvenuto. Tutti i pianeti erano allineati perché accettasse la nostra proposta. Ha tantissimo talento e sono sicuro che troverà qui le condizioni ideali per fare molto bene".

Ex nazionale francese (7 presenze), il centrocampista si unisce al gruppo di Franck Haise fin dalla prima settimana di preparazione: “Sono molto felice che tutto sia stato completato rapidamente, perché è importante iniziare la stagione insieme al gruppo. Appena mi è stato presentato il progetto del Nizza non ho esitato nemmeno per un momento. Sono felice e orgoglioso di giocare con questa maglia; ci sono grandi obiettivi di squadra e io ho le mie sfide personali da affrontare e vincere. La squadra è arrivata quinta e gareggerà in Europa League. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro per poter costruire qualcosa di bello insieme".