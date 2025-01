Ufficiale Nuova esperienza per Valdifiori: l’ex Napoli entra nello staff tecnico di Malta

Nuova esperienza di vita e anche una nuova carriera per Mirko Valdifiori. L'ex centrocampista da 117 presenze in Serie A, che ha indossato le maglie di Empoli, Torino, Spal e anche Napoli - con quest'ultimo ha esordito in Europa League -, ha accettato di entrare a far parte dello staff della Nazionale Maltese con Emilio De Leo commissario tecnico incaricato.

Il classe 1986 era rimasto svincolato questa estate, dopo la fine del suo contratto con la Vis Pesaro in Serie C. Ha giocato a lungo anche in Serie B, diventando uno dei pochi giocatori riusciti a militare in tutti e tre i campionati professionistici italiani. Un'ultima esperienza da giocatore non gli sarebbe dispiaciuta, ma in assenza di proposte il destino è mutato. "Grato per questa prestigiosa opportunità", ha voluto raccontare tramite il profilo Instagram ufficiale. Da Sarri a Mihajlovic, passando anche per Semplici e Mazzarri, questi i modelli d'ispirazione di Valdifiori.