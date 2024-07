Nuova maglia, oggi dalle 19:26 già in vendita sul web store del club

Semplice e bellissima, la nuova maglia Home del Napoli per la prossima stagione è stata presentata oggi a sorpresa tramite i canali ufficiali del club. I tifosi sui social si sono già scatenati, con elogi nei confronti della società per una divisa che sta già piacendo parecchio.

E che potrà essere acquistata già a partire da stasera alle 19:26 - un orario non casuale, ovviamente l'anno di nascita del Napoli - come ha specificato la società: "La maglia Home sarà in vendita sull’official online store a partire dalle 19:26 di oggi", si legge nel comunicato.