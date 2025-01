Nuova pretendente per Rashford: pronto l’assalto del Galatasaray di Osimhen e Mertens

vedi letture

Nuova pretendente per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United in questo mercato di gennaio.

Nuova pretendente per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United in questo mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sull'inglese nel mirino del Milan ci sarebbe infatti anche il Galatasaray, pronto a formulare un'offerta nel corso delle prossime ore. I primi contatti sono già in corsa e i turchi proveranno a battere la concorrenza dei rossoneri e del Borussia Dortmund, per assicurarsi il classe 1997 che sta trovando poca fortuna ai Red Devils in questa stagione.

Il prestito.

Nella giornata di ieri il Manchester United ha aperto all'ipotesi del prestito per la cessione del giocatore e l'ingaggio che resta da pagare da oggi al termine della stagione è compatibile con i parametri rossoneri e in questo senso non sarebbe un problema giungere a un accordo. Quella meneghina non è però l'unica società interessata e, a questo punto, ci saranno da capire due cose. Innanzitutto se il Milan dimostrerà vero interesse nei confronti di Rashford. E poi se quello rossonero sarà il progetto più allettante che nei prossimi giorni verrà presentato al ragazzo.