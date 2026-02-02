Video Nuovi esami per Di Lorenzo: l'arrivo a Villa Stuart in stampelle

Giovanni Di Lorenzo è a Villa Stuart per sostenere degli ulteriori esami dopo il brutto infortunio subito contro la Fiorentina. Il capitano del Napoli è entrato con le stampelle per il problema al ginocchio, che sembra essere però meno grave di quanto si pensasse dopo la caduta.

Questo era stato il comunicato diffuso dalla SSC Napoli nella giornata di domenica: "Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro".

