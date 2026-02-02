Prima pagina Tuttosport: “La Juve fa i botti”

“La Juve fa i botti”. È questo il titolo scelto in prima pagina da Tuttosport, che celebra il successo della Juventus nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri si impongono con un netto 1-4 sul Parma, trascinati dalla doppietta di Bremer e dai gol di McKennie e David.

Una vittoria pesante, che riporta la Juve al quarto posto e la proietta a +2 sulla Roma, attesa oggi dall’impegno contro l’Udinese.