Prima pagina Corriere dello Sport: “Audero shock”.

vedi letture

“Audero shock”. Così titola in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi su quanto accaduto durante Cremonese-Inter. All’inizio del secondo tempo, il portiere grigiorosso è stato colpito da un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi interisti.

Un episodio grave e inaccettabile, che ha portato alla temporanea sospensione della gara e ha suscitato una condanna unanime da parte di istituzioni, giocatori e della stessa dirigenza dell’Inter.