Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Scappa Inter"

"Scappa Inter" titola la Gazzetta dello Sport. Sono numerosi i temi in prima pagina della rosea, a partire dalla vittoria dell’Inter, che espugna Cremona battendo la Cremonese e si concede 48 ore di mini-fuga su un Milan che scivola momentaneamente a -8. Allo Zini decidono un gol per tempo dei due uomini più in forma della squadra di Cristian Chivu: il capitano Lautaro Martinez e Piotr Zielinski.

Nel posticipo, larga affermazione della Juventus, che travolge il Parma con un netto 1-4. Decisive la doppietta di Bremer, il solito McKennie e il punto esclamativo firmato da Jonathan David.