Ufficiale Lookman-Atletico Madrid, i Colchoneros annunciano l'accordo con l'Atalanta: ora le visite

Ademola Lookman è virtualmente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club madrileno sui propri canali ufficiali: "Atletico Madrid e Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante nigeriano Ademola Lookman, 28 anni. Il giocatore è già arrivato a Madrid", si legge sul sito dei Colchoneros.

"Il trasferimento, ancora soggetto al superamento delle visite mediche e alla firma definitiva del contratto", chiude il comunicato. Lookman rappresenta un rinforzo importante per la squadra guidata da Simeone, che punta a consolidare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione. Lookman, internazionale con la Nigeria, porta esperienza in campionati di alto livello e potrà contribuire sia come esterno offensivo sia come seconda punta.

Una volta completate le formalità, Lookman diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid, pronto a integrarsi nel gruppo e a dare il suo contributo".