Nuovo Dpcm, Conte consente l'attività sportiva all'aperto. Ma decidono le Regioni

Cosa cambierà con il nuovo Dpcm firmato nella notte da Giuseppe Conte? Da domani saranno sospese tante attività, ma sarà ancora concesso ai cittadini di svolgere attività sportiva all'aperto. Parchi e aree attrezzate, a meno di altre restrizioni decretate dalle Regioni, resteranno aperti. Dal nuovo Dpcm si legge che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti".