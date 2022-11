Obiettivo 102 punti: la proiezione a fine campionato farebbe raggiungere la Juve di Conte

Il Napoli di Luciano Spalletti, con 35 punti nelle prime 13 giornate di Serie A (12 vittorie e 2 pareggi), viaggia ad una media di 2,69 punti a partita

Il Napoli di Luciano Spalletti, con 35 punti nelle prime 13 giornate di Serie A (12 vittorie e 2 pareggi), viaggia ad una media di 2,69 punti a partita. Una proiezione sulle 38 di campionato racconterebbe di numeri spaventosi, visto che al termine della stagione se la media dovesse restare questa si toccherebbero i 102 punti. Un traguardo che rappresenta il record della Serie A, con la Juventus di Antonio Conte che lo raggiunse nel 2013-2014, ovviamente vincendo lo Scudetto. Il Napoli per ora non ci pensa, ma all'epoca quella Juventus dopo 13 giornate aveva 34 punti. Ovvero 1 in meno rispetto all'attuale squadra di Spalletti.