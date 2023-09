Occasione d'oro sprecata! Osimhen svirgola dal dishetto!

Incredibile errore dal dischetto di Victor Osimhen!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 71' rigore per il Napoli! Il direttore di gara fischia il penalty in favore degli azzurri, traversone basso di Kvaratskhelia per Osimhen che viene anticipato da Calafiori che colpisce con il braccio in caduta. Ma il Napoli spreca tutto dagli undici metri! Incredibile errore dal dischetto di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano apre il piattone destro ma manda incredibilmente a lato rispetto alla porta di Skorupski.