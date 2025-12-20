Occhio a Italiano, il ‘Re di Coppe’: quella contro il Napoli sarà la sua 5ª finale in 4 anni
Il Bologna si è aggiudicato la seconda semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter e in finale affronterà il Napoli lunedì sera alle ore 20. Un traguardo che va ad arricchire il palmares di Vincenzo Italiano, che negli ultimi quattro anni disputerà la sua quinta finale.
Tre quelle disputate da allenatore della Fiorentina, tutte perse, due da quando siede sulla panchina del Bologna, con la storica vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan dello scorso maggio e ora questa che si giocherà contro Antonio Conte. Numeri che certificano la crescita dell’allenatore e la sua capacità di portare le squadre fino all’ultimo atto dei tornei, confermandolo come uno dei tecnici migliori del panorama italiano.
