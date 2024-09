Occhio a Luvumbo: l’ultimo dei 4 gol in Serie A l’ha segnato contro il Napoli

vedi letture

L’ultimo dei quattro gol di Zito Luvumbo in Serie A è stato realizzato proprio contro il Napoli, lo scorso 25 febbraio all’Unipol Domus. Secondo le statistiche fornite da Opta, a partire dalla scorsa stagione, Luvumbo è il giocatore del Cagliari che ha preso parte a più gol in campionato (nove – quattro reti e cinque assist), effettuato più tiri totali (56, di cui 17 in porta, altro record) e portato a buon fine più dribbling (35).