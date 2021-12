Occhio al giallo: contro l’Empoli due azzurri a rischio per il Milan

Domani alle 18 il Napoli affronterà l’Empoli. Domenica 19 dicembre, invece, alle ore 20.45 c'è in programma il big match contro il Milan. In vista della partita con i rossoneri, sono due i calciatori azzurri che rischiano di saltare la super-sfida di San Siro. A rischio squalifica ci sono André-Frank Zambo Anguissa e Mario Rui. Il centrocampista ha recuperato dall’infortunio ma sarà difficile vederlo in campo domani. Mario Rui, invece, giocherà nuovamente dal primo minuto contro i toscani.