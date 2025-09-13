Occhio alla carica emozionale: Pioli torna al Franchi da tecnico viola 2.351 giorni dopo
2351 giorni dopo Stefano Pioli torna al Franchi da allenatore della Fiorentina. L'ultima volta era stata oltre sei anni fa, Fiorentina-Frosinone 0-1, poi il duro comunicato dei Della Valle e le sue dimissioni. Questa sera tornerà a vedere il Franchi colorato di viola da allenatore diverso rispetto a sei anni fa, con molta più esperienza, uno scudetto vinto e una semifinale di Champions League disputata.
Nessun dubbio sull'accoglienza, fatta di applausi e grande incitamento, che gli riserverà il tifo gigliato, come nessun dubbio sull'applauso da brividi che lo stadio tributerà al minuto 13 a Davide Astori, il capitano per sempre della Fiorentina e di quella squadra allenata da proprio da Pioli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.
