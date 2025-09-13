Occhio alla carica emozionale: Pioli torna al Franchi da tecnico viola 2.351 giorni dopo

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:45Notizie
di Pierpaolo Matrone

2351 giorni dopo Stefano Pioli torna al Franchi da allenatore della Fiorentina. L'ultima volta era stata oltre sei anni fa, Fiorentina-Frosinone 0-1, poi il duro comunicato dei Della Valle e le sue dimissioni. Questa sera tornerà a vedere il Franchi colorato di viola da allenatore diverso rispetto a sei anni fa, con molta più esperienza, uno scudetto vinto e una semifinale di Champions League disputata.

Nessun dubbio sull'accoglienza, fatta di applausi e grande incitamento, che gli riserverà il tifo gigliato, come nessun dubbio sull'applauso da brividi che lo stadio tributerà al minuto 13 a Davide Astori, il capitano per sempre della Fiorentina e di quella squadra allenata da proprio da Pioli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.