Offerta monstre dell'Al Nassr per trattenere CR7: 550mila euro al giorno e il 5% del club

vedi letture

L'ex giocatore di Real Madrid e Juventus ha accettato di rinnovare per una stagione in cambio di 183 milioni di euro

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Cristiano Ronaldo continuerà a giocare in Arabia Saudita ancora per una stagione e lo farà con un contratto "mostruoso", anche se non è l'unico motivo che lo spingerà a vestire ancora la maglia dell'Al Nassr. Sarà un matrimonio a lungo termine, un impegno di fedeltà che resiste ad ogni tentazione: il portoghese si appresta infatti ad acquisire anche una minima parte del club che lo ha accolto dopo l'addio al Manchester United.

La dirigenza, nel tentativo di persuadere il fuoriclasse a restare, gli ha offerto il 5% delle azioni di questa storica realtà del calcio saudita, rivoluzionata negli ultimi mesi anche dall’arrivo di un nuovo amministratore delegato e un nuovo presidente. "Per me è un onore che il campionato stia crescendo e che tanti fuoriclasse arrivino a renderlo ancora migliore e più competitivo", ha detto recentemente CR7: un atteggiamento sempre positivo, un giocatore che ha sempre mostrato il massimo impegno.

Poi, ovviamente, c'è la questione economica, altro fattore importante: l'ex giocatore di Real Madrid e Juventus ha accettato di rinnovare per una stagione in cambio di 183 milioni di euro. Facendo due conti, sono 15,25 milioni al mese, 3,8 alla settimana e 550.000 euro al giorno, lo stipendio più alto attualmente corrisposto a un calciatore professionista.