Oggi abbiamo capito di nuovo perché Buongiorno ha detto 'no' alla Juve

"Nel calcio l’unica cosa che conta è vincere? Beh, diciamo che il risultato è una componente importante, inutile nasconderlo. Poi c’è il miglioramento di squadra, il processo di crescita individuale. E sono cose da cui non si può prescindere".

Questa la risposta di Alessandro Buongiorno a Il Mattino, nella sua lunga intervista in cui si racconta, parlando di sogni e ambizioni. L'ex difensore granata, che piaceva alla Juve ma che mai avrebbe vestito l'altra maglia della città di Torino, quella bianconera, si allontana anche dallo storico slogan della Juve. Vincere non è l'unica cosa che conta, per Buongiorno. E lo spiega chiaramente. "Juve? No, non posso proprio, io sono del Toro e nel Toro sono cresciuto", disse a inizio stagione. Oggi abbiamo capito ancora una volta perché.