Oggi alle 15.45 torna a parlare ADL: segui la conferenza stampa su TN

Oggi alle 15.45 il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlerà in conferenza stampa da Roma. Non saranno presenti molti giornalisti a causa delle regole anti-Covid, che impongono una certa distanza da rispettare. Sarà comunque possibile seguire la conferenza attraverso i canali social del club, la radio ufficiale, attraverso la piattaforma streaming Dazn e alla direttta testuale di Tuttonapoli. Il patron interromperà il silenzio stampa del club azzurro, iniziato lo scorso 21 febbraio. Prima di oggi ADL aveva parlato solo in altre due occasioni: ai microfoni di una tv portoghese, smentendo l'interesse per Sergio Conceicao, e al Passepartout Festival.