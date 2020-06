Oggi il Verona sfida il Cagliari: ben 6 diffidati rischiano di saltare il Napoli

Oggi riparte la Serie A con Torino-Parma alle 19.30. Poi alle 21.45 prenderà il via Verona-Cagliari ed i gialloblù nel prossimo turno riceveranno invece il Napoli. La squadra di Juric dovrà fare attenzione ai cartellini: sono infatti in diffida Faraoni, Rrahmani, Kumbulla, Lazovic, Verre, Pessina che dunque in caso di giallo salteranno la sfida ai partenopei.