Oggi Lobotka entra nella Top 50 all time: salgono anche Rrahmani e Anguissa

Oggi è il giorno di Inter-Roma e Napoli-Torino, un turno cruciale per questo campionato combattutissimo al vertice. La gara dei partenopei segnerà anche diversi traguardi personali: a partire da quello di Stanislav Lobotka che raggiungerà le 196 presenze in azzurro, staccando quindi Francesco Baldini e salendo in solitaria al 50esimo posto della storia del Napoli.

Balzo anche di Amir Rrahmani che con la 171esima presenza salirà al 69° posto all time, a -1 da Pecchia. Frank Anguissa, invece, pur essendo in ballottaggio con Gilmour dovrebbe comunque salire a quota 149, agganciando Mario Rosi al 90esimo posto in classifica. Curiosità: in caso di gol, il capitano Di Lorenzo salirebbe a 19 reti, al 66° posto all time, agganciando l'ex azzurro Elmas che sarà in campo da avversario con la maglia del Torino